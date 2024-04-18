ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri karşılamadı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 13 Nisan ile biten haftada ​212 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​. Reuters anketine katılan ekonomistler, işsizlik maaşı başvurularının 215​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 6 Nisan ile biten haftada 211 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 212 bin olarak revize edildi.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 13 Nisan ile biten haftada 214 bin 500 seviyesinde yatay seyretti.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 6 Nisan ile biten haftada 1.812 milyon seviyesine yükseldi.