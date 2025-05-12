Afyonkarahisar'da halk ekmeğe yüzde 40 zam yapıldı
Afyonkarahisar'da 5 TL’den satılan 210 gramlık halk ekmek fiyatına yüzde 40 zam yapıldı.
Afyonkarahisar'da halk ekmek fiyatına yüzde 40 zam yapıldı.
Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı YÜNTAŞ A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren fırında üretimi yapılan halk ekmeğe zam yapıldı.
Buna göre, 5 TL’den satışı yapılan 210 gramlık ekmeğe yüzde 40 zam yapılarak 7 TL’den satılmaya başlandı.
Zamma gerekçe olarak ise artan enerji maliyetleri gösterilerek, zammın zorunlu olduğu belirtildi.