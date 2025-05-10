Çikolata da lüks oluyor: Zamlar başladı

ABD’de genel enflasyonda yavaşlamaya rağmen çikolata ve bazı temel gıda ürünlerinin fiyatlarında yükseliş sürüyor. Özellikle küresel olarak kakao arzındaki daralma ve vadeli işlemlerde fiyatların rekor seviyelere ulaşılması etkili oluyor. Üretici firmalar da artan maliyetleri fiyatlara yansıtmak zorunda kalıyor.

ABD’deki biriminde dünyaca ünlü çikolata markası Nestle, bazı çikolata ve şekerleme ürünlerinde fiyatları artırma kararı aldı. Gelecek ay geçerli olacak zam, çikolata parçacıkları, fırın kakaosu ve şekerleme kitlerini kapsıyor.

Bloomberg haberine göre, Nestle 2024’ün sonunda bazı tedarikçilerine fiyat düşürme çağrısı yaparken, sözleşme iptali talepleri de oldu. Tedarikçilerin bir kısmı ise bu teklifi reddetti.

Geçen yıl da fiyatlar artmıştı

Nestle’nin de içinde bulunduğu gıda devleri, artan kakao ve kahve fiyatlarıyla kâr marjlarını korumak için geçen yıl da benzer şekilde fiyat artışları yapmıştı.

Nestle CEO’su Laurent Freixe, tüketici tepkilerini dikkate aldıklarını, fiyat ayarlamalarının satış büyümesine de katkı sağladığını belirtmişti.

Zamlara yönelik yayınlanan iç yazışmalarda, ürün başına ne kadar zam geleceği belirtilmedi. Nihai fiyatlandırmada perakendeciler, rekabet koşulları ve tüketici talebi göz önünde bulundurulacak.

Çikolata daha pahalı hale gelecek

Şirket, fiyatlardaki artışın gümrük tarifeleriyle ilgili olmadığını, emtia maliyetlerindeki artışa dayandığını da vurguladı.

Son iki yılda ciddi şekilde artan kakao maliyetleri, büyük üreticileri fiyatları revize etmeye yöneltti. Şirket sözcüsü, bu kararın uzun süredir devam eden ekonomik baskıların ve titiz değerlendirmelerin ardından alındığını belirtirken, yakın gelecekte çikolata ve tatlı ürünlerinin tüketiciler için daha pahalı hale geleceği de öngörülüyor.