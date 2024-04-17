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Akbank, sendikasyon kredisi sağladı

Akbank, 309,75 milyon dolar ve 267 milyon Euro tutarında sendikasyon sağladı. Kredinin maliyeti dolar kısmı için sofr+%2,50 ve Euro için Eurobor+%2,25 oldu.

Haber Merkezi
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Akbank, sendikasyon kredisi sağladı
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Akbank, iki dilimli sendikasyon kredisi sağladı. Akbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, uluslararası piyasalardan 309,75 milyon ABD doları ve 267 milyon euro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlandı.

Kredinin toplam maliyeti ABD doları ve euro kısımlar için sırasıyla Sofr+%2,50 ve Euribor+%2,25 olarak belirlendi.

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