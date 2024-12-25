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Alkollü içkilerde ÖTV tutarı artırıldı

Yüksek alkollü ve damıtılmış içkilerin maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı 1,269 TL'den 1,428 TL'ye yükseltildi.

Haber Merkezi
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Alkollü içkilerde ÖTV tutarı artırıldı
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla alkollü içeceklerde maktu ÖTV tutarları artırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, 4760 sayılı ÖTV Kanununun 12. maddesinin 3 numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları yeniden düzenlendi.

Maktu ÖTV tutarlarına zam

Karara göre bazı alkollü içeceklerden alınan maktu ÖTV tutarlarına zam yapıldı.

Alkol oranı yüzde 22 ve fazla olan içkilerde özel tüketim vergisi maktu vergisi 1, 428'ye yükseltildi. Bu miktar 3 Temmuz 2024'ten beri 1.269,7257 olarak uygulanıyordu.

 

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