  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Almanya'da saatlik asgari ücret 2027'ye kadar 14,60 Euro'ya yükselecek
Takip Et

Almanya'da saatlik asgari ücret 2027'ye kadar 14,60 Euro'ya yükselecek

Almanya'da halen 12,82 Euro olan saat başına ödenen asgari ücretin, gelecek yıldan itibaren artırılarak iki aşamada 2027 itibarıyla 14,60 Euro'ya yükseltilmesi kararlaştırıldı. Asgari Ücret Komisyonu'nun önerisine göre ülkede saat başına ödenen asgari ücret, ilk etapta 1 Ocak 2026 itibarıyla 13,90 Euro'ya çıkarılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya'da saatlik asgari ücret 2027'ye kadar 14,60 Euro'ya yükselecek
Takip Et

Alman hükümeti tarafından işveren ve işçi temsilcilerinden oluşturulan Asgari Ücret Komisyonu'nun Başkanı Christiane Schönefeld, Berlin’de gazetecilere, saat başına ödenen asgari ücrete ilişkin kararı açıkladı.

Buna göre Komisyon, halen 12,82 euro olan asgari ücretin gelecek yıldan itibaren saat başına 13,90 Euro'ya çıkarılmasını önerdi. Komisyon, asgari ücretin Ocak 2027'den itibaren de 14,60 Euro'ya yükseltilmesini teklif etti.

Schönefeld, bu kararın oy birliğiyle alındığını belirtti.

Yasal asgari ücret, ilk olarak 2015’te saat başına brüt 8,50 Euro olarak belirlenmiş ve o tarihten bu yana birkaç kez artırılmıştı.

Asgari ücret artışının Federal Çalışma Bakanlığı tarafından yasal düzenlemeyle hayata geçirilmesi gerekiyor. Federal hükümetin Komisyon!un önerisini değiştirme yetkisi bulunmuyor.

Bu arada, seçim kampanyası sırasında Sosyal Demokrat Parti (SPD ve Yeşiller) asgari ücretin 15 Euro olmasını isterken Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Asgari Ücret Komisyonu'nun özerkliğini savunmuştu.

Ekonomi
Kredi Garanti Fonu 558 bin firmaya 1,5 trilyon liralık kredi sağladı
Kredi Garanti Fonu 558 bin firmaya 1,5 trilyon liralık kredi sağladı
Türkiye’de beyaz eşya sektörü küçülüyor: Üretim ve ihracat düşüşte
Türkiye’de beyaz eşya sektörü küçülüyor: Üretim ve ihracat düşüşte
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Hangi konular görüşüldü?
Finansal İstikrar Komitesi toplandı
Deprem konutları sahiplerini buluyor: Hatay'da 256 aile için süreç tamamlandı
Deprem konutları sahiplerini buluyor: Hatay'da 256 aile için süreç tamamlandı
Haziran ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırılıyor
Haziran ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara geçiyor
CHP İzmir Milletvekili Ösen: İmalat sanayiinin rekabet gücü düşüyor
CHP İzmir Milletvekili Ösen: İmalat sanayiinin rekabet gücü düşüyor