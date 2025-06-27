Almanya'da saatlik asgari ücret 2027'ye kadar 14,60 Euro'ya yükselecek

Alman hükümeti tarafından işveren ve işçi temsilcilerinden oluşturulan Asgari Ücret Komisyonu'nun Başkanı Christiane Schönefeld, Berlin’de gazetecilere, saat başına ödenen asgari ücrete ilişkin kararı açıkladı.

Buna göre Komisyon, halen 12,82 euro olan asgari ücretin gelecek yıldan itibaren saat başına 13,90 Euro'ya çıkarılmasını önerdi. Komisyon, asgari ücretin Ocak 2027'den itibaren de 14,60 Euro'ya yükseltilmesini teklif etti.

Schönefeld, bu kararın oy birliğiyle alındığını belirtti.

Yasal asgari ücret, ilk olarak 2015’te saat başına brüt 8,50 Euro olarak belirlenmiş ve o tarihten bu yana birkaç kez artırılmıştı.

Asgari ücret artışının Federal Çalışma Bakanlığı tarafından yasal düzenlemeyle hayata geçirilmesi gerekiyor. Federal hükümetin Komisyon!un önerisini değiştirme yetkisi bulunmuyor.

Bu arada, seçim kampanyası sırasında Sosyal Demokrat Parti (SPD ve Yeşiller) asgari ücretin 15 Euro olmasını isterken Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Asgari Ücret Komisyonu'nun özerkliğini savunmuştu.