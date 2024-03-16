Anamur TSO duyurdu: Kıbrıs'a feribot seferleri için onay alındı

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası (ANTSO) Başkanı Mehmet Tuna, proje için onay alındığını belirterek, gerekli ön düzenlemeleri bitirdikten sonra 2 ay içerisinde Anamur’dan Kıbrıs’a feribot seferlerinin başlayacağını duyurdu.

Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi’nin artık, ANTSO’nun iştiraki olan ANTSO Denizcilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Yücelen Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından işletileceğini açıklayan Tuna, gerekli yatırımları hızlıca tamamlayıp Kıbrıs’a seferleri başlatmak istediklerini söyledi.

Mehmet Tuna konu hakkında şunları söyledi: "Bölgemiz Turizm, Tarım ve Ticaret potansiyelinin harekete geçirilebilmesi için Anamur-Bozyazı Ticaret ve Sanayi Odası olarak göreve geldikten 1 ay sonra başlayıp, 15 aydır sürdürdüğümüz girişimler başarılı oldu. Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelemizin işletilmesine ilişkin olarak öncelikle, yolcu giriş ve çıkışları için gerekli tesislerin düzenlenmesi, gümrüklü ve gümrüksüz alanların oluşturulması, yolcu bekleme ve dinlenme alanlarının yapılması ve her türlü aracın güvenli bir şekilde yanaşabilmesi için gerekenleri hızlıca sağlayacağız. Bunları yaptıktan sonra yaklaşık 2 ay içerisinde Kıbrıs seferlerimiz başlıyor. Bununla da kalmayarak diğer Akdeniz Ülkelerine ticaret ve turizm adına seferler başlatmayı planlamaktayız. Böylece ilçelerimizin ve bölgemizin cazibe merkezi olması amaçlanmakta. Anamur ve Bozyazı ilçelerimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Başta olurları ile İskelemizin yapımını sağlayan bizleri bu süreçte yönlendiren ve yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yol göstericiliği ile her zaman yanımızda durdu. Mersin Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan ve Anamur Kaymakamımız Bilal Bozdemir ile birlikte koordineli çalıştık. Bu proje bölgemize büyük katkı sağlayacaktır.”