Apple borsada rekor kırdı! 3,5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu

Dow Jones Market Data'ya göre, Apple'ın hisseleri 228,68 dolara yükseldi ve teknoloji devinin piyasa değeri 3,507 trilyon dolara ulaştı.

Apple'ın yıllık Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda Haziran ayı başında tanıttığı yapay zeka girişimi Apple Intelligence, hisselerin yükselmesine büyük katkı sağladı. Apple, yapay zeka konusunda sessiz kalmıştı ancak Apple Intelligence'ın tanıtılmasıyla birlikte tüm gücüyle bu alana yöneldi. Apple, OpenAI ile iş birliği yaparak ChatGPT'yi bir sonraki iPhone, iPad ve Mac işletim sistemlerine entegre etmeyi planlıyor ve geçtiğimiz hafta bir OpenAI yönetim kurulu koltuğunu kaptı. Apple'ın tarihi rakibi Microsoft da AI girişiminde bir yönetim kurulu koltuğuna sahip.

Analistler Apple için ne düşünüyor?

CNBC-e'nin haberler/dusuk-emekli-maaslari-icin-cozum-araniyor-masada-hangi-secenekler-var-h1610">haberine göre Piper Sandler analisti Matt Farrell, hisselerin fiyat hedefini 190 dolardan 225 dolara yükseltti ve Nötr notunu yineledi. Farrell, Nisan ayı başından bu yana hisselerin %30'dan fazla yükseldiğini belirtti. Bu yükselişte, Apple Intelligence stratejisi ve Çin'deki iPhone satışlarının iyileşme olasılığı etkili oldu. Farrell, "Bizim açımızdan, heyecan haklı çünkü yapay zeka, yükseltmeler için önemli bir etken olabilir," dedi. Ancak, mevcut değerlemenin yüksek olduğunu ve tüketici harcamalarının yavaşlama riskinin bulunduğunu belirtti.

BofA Securities analistleri ise Apple'ın App Store gelirlerine değindi. SensorTower'dan alınan verilere göre, App Store gelirlerinin üçüncü çeyrekte yıllık bazda %13 arttığını belirttiler ve hisseler için 230 dolarlık fiyat hedefiyle Al notunu korudular.

Tarihteki en değerli şirket oldu

Apple ve Microsoft, son bir ay içinde dünyanın en değerli şirketi olma yarışında başa baş gidiyor. Microsoft'un yapay zeka alanındaki büyük hamlesi, Ocak ayında Apple'ın piyasa değerini aşmasına yardımcı oldu. Apple, Haziran ayında Microsoft'a yetişti, ardından tekrar geride kaldı. Ancak şimdi Apple tekrar öne geçti ve piyasa değeri açısından tarihteki en değerli şirket oldu.

Wedbush analisti Dan Ives, Apple, Nvidia ve Microsoft'un önümüzdeki yıl içinde 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmalarını beklediğini söyledi. "Hangi teknoloji devi önce bu hedefe ulaşacak?" sorusunu soran Ives, Apple'ın şu anda önde olduğunu ancak Microsoft'un tekrar öne geçebileceğini belirtti.

Apple'ın Salı günü elde ettiği bu rekor değer, teknoloji devinin yapay zeka ve yenilikçi projelerdeki güçlü performansını yansıtıyor. Ancak, analistlerin belirttiği gibi, piyasa dinamikleri hızla değişebilir ve Apple'ın liderliği sürekli olarak tehdit altında olabilir.