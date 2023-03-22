ASO Model Fabrika, verimliliği yüzde 200 artırmayı öğretiyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ASO Model Fabrika’nın maliyetleri artmadan üretimin artırılmasını öğrettiğini belirterek, tek kuruş ilave yatırım yapmadan verimlilikte yüzde 200’ü bulan oranda artış sağlandığını bildirdi.

ASO Model Fabrika Öğren-Dönüş Programı’nın 9. Ve 10. Bölümlerinin tanıtım toplantısında konuşan Başkan Seyit Ardıç, geçmiş dönem uygulama sonuçlarına ilişkin bilgiler de verdi.

İçinde bulunulan dönemin en önemli iki kavramının etkinlik ve verimlilik olduğunun altını çizen Ardıç, pandeminin ardından üretimde yerelleşme ve korumacılığın yoğunlaştığına vurgu yaptı ve sürdürülebilir imalat çözümlerine yönelik gelişmeleri hızlandığını anlattı.

Kaynak verimliliğine dayanan yalın üretim süreçlerinin giderek yaygınlaştığını ifade eden Seyit Ardıç, model fabrikaların da dönüşüm ihtiyacından ortaya çıktığını söyledi.

Bu kapsamda ASO Model Fabrika’nın 2018 yılında faaliyete geçtiğini hatırlatan Ardıç, bunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı ile birlikte kurulduğunu aktardı.

Burada sanayicilere verimliliğin öğretildiğinin altını çizen Seyit Ardıç, “Model Fabrika'daki öğrenme programları sonunda tek bir ilave istihdam kullanmadan, tek bir kuruş ilave yatırım yapmadan yüzde 150 ile yüzde 200’leri bulan oranlarda verimlilik artışları sağlandığını bizler memnuniyetle gördük. Aynı sabit maliyetle üretimin çarpıcı düzeyde arttırılabiliyor olması, ülkemizde verimliliğin ne kadar çok önceliklendirilmesi gerektiğini açıkça gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar yanı sıra ASO yöneticileri ve üyeleri de katıldı.