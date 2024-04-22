Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapattı
Avrupa borsaları faiz oranı beklentilerinin yeniden fiyatlanmasıyla İtalya hariç, haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı.
Yatırımcılar, Ortadoğu'da artan jeopolitik gerilimler ile Avrupa Merkez Bankasının (ECB) haziranda faiz indirimine ilişkin ECB yetkililerinin sözde yönlendirmelerini yakından izlerken, Avrupa borsaları, günü İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi hariç yükseldi.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,60 yükselerek 502,31 puandan kapandı.
Telekom şirketlerin hisseleri ortalama yüzde 2,43 değer kazanırken, otomobil ve yedek parça şirketlerinin hisselerinde ortalama yüzde 0,74 düşüş görüldü.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 artarak 8.040,36 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,70 yükselişle 17.860,8 seviyesine ulaştı.
İngiltere'de faiz indirimi beklentilerinin artmasının sterlini zayıflatması ve Londra'daki şirketlerin hisse değerlemelerini artırmasıyla FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,62 değer kazanarak 8.063,87 puandan kapattı. Böylece İngiliz endeks, tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı.
Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,58 değer kaybederek 33.724,82 puana geriledi.
Euro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.32 itibarıyla yüzde 0,05’lük düşüşle 1,065 seviyelerinde işlem gördü.