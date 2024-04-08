  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Takip Et

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 artışla 508,93 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 artarak 7.943,47, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,79 değer kazanarak 18.318,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 yükselerek 8.119,3 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 34.315,96 puan oldu.

Euro/dolar paritesi TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,1 artarak 1,085 seviyesinden işlem gördü.

Piyasalarda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) perşembe günkü faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya merak ediliyor.

Almanya'da bugün açıklanan sanayi üretimi şubatta yüzde 2,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, şubat ayı dış ticaret fazlası 21,4 milyar Euro oldu.