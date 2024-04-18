Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 artarak günü 499,7 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 değer kazanarak 8.023,26 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,74 artarak 33.881,5 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 17.837,4 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 değer kazanarak 7.877,05 puandan kapandı.

Euro/dolar paritesi, TSİ 20.56'da yüzde 0,25 düşüşle 1,064 seviyesinde işlem gördü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, bugün yaptığı açıklamada, büyük bir sürpriz olmaması durumunda ECB'nin haziranda faiz indirimine başlaması gerektiğini söyledi.

Villeroy de Galhau, "Euro Bölgesi'nde dezenflasyon patikasında olduğumuzdan yeterince ve giderek artan şekilde eminiz. Bu yüzden, büyük bir sürpriz olmaması durumunda, faizi indirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre değişim göstermeyerek 212 bin seviyesinde gerçekleşti.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi, nisanda 15,5'e yükseldi ve art arda üçüncü ayda pozitif değer alarak sektörde genişlemenin devam ettiğine işaret etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ise IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, çoklu şoklara ve sıkı mali koşullara rağmen büyümenin pozitif bölgede kaldığını ancak yine de "endişelenecek çok şey olduğunu" ifade etti.

Euro Bölgesi'nde ise inşaat üretimi, şubatta önceki aya göre yüzde 1,8 arttı.