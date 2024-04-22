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Bakan Bayraktar'dan işbirliği paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Irak arasında "Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandığını belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Bayraktar'dan işbirliği paylaşımı
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Bayraktar, X sosyal medya hesabından mutabakat zaptına ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Sayın Muhammed Şiya es-Sudani ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmede yer aldık. Bakanlığımız ile Irak Elektrik Bakanlığı arasında yeni olanaklara kapı aralayacak 'Enerji Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Anlaşma kapsamında; elektrik üretim, iletim ve dağıtım projelerinin hayata geçirilmesinin yanı sıra ikili ve bölgesel elektrik enterkoneksiyon projelerinde ve enerji verimliliği alanında işbirliğini hedefliyoruz."