Bakan Bayraktar’dan yeni doğal gaz keşfi açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay’daki temasları kapsamında esnafla bir araya geldi. Daha sonra da Atatürk Caddesi’nde vatandaşlara hitap eden Bayraktar, şunları söyledi:

“Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemilerimizle Akdeniz’de ve Karadeniz’de doğal gaz arıyoruz. Hamdolsun 2020 yılının Ağustos ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Adına Sakarya Gaz Sahası dediğimiz bu sahada şu anda evlerimizde 1,4 milyon hanenin evinde kullanılan doğal gazı üretir hale geldik. Bu daha başlangıç. İnşallah oradaki üretimimizi artıracağız. Bunun için de gece gündüz gayret ediyoruz.

Başka keşifler için çalışıyoruz

İnşallah 2024 yılında başka keşifler, Karadeniz’de, diğer yerlerde bulmak için gece gündüz çalışıyoruz. Gabar'da geçmişte terörle anılan, girilemeyen, gidilemeyen topraklarda bugün Türkiye günde 37 bin varil petrol üretiyor. Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyor. Ve inşallah orada 100 bin varile doğru Türkiye'yi daha güçlü, daha büyük kılmak için sizlere daha iyi imkanlar sunabilmek için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz.”