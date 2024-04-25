Bakan Bolat: Esnafa kullandırılan faizsiz kredi 488 milyar liraya ulaştı

ANKARA (EKONOMİ) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nda (TESK) 81 ilden gelen esnaf birlik başkanlarıyla bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf kesimine 2002 yılından bu yana faiz indirimli olarak kullandırılan kredi tutarının 488 milyar lira olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı ve hükümet olarak esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını ifade eden Bolat, “2002 yılından bugüne kadar ise esnafımıza 488 milyar lira tutarında % 50 faiz indirimli kredi kullandırdık. Basit usulde defter tutan 850 bin esnafımıza vergi muafiyeti getirdik” dedi.

Ayrıca kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaflar ile Usta Girişimci ve Genç Girişimci esnafın, belirli şartlar dahilinde kullandığı krediler için faiz desteği sağladıklarını ifade eden Bolat, “Yeni yatırımlar, yeni ticari araç alımlarında esnaf başına 1,5 milyon lira sübvansiyonlu finansman sağladık” diye konuştu.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de esnafın dertlerini dinlemeye devam edeceklerinin altını çizen Ömer Bolat, “Esnafımızın ticari kapasitelerinin artırımı ve rekabet güçlerinin korunması hususunda elimizden gelen tüm gayreti göstermeye ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantıya, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 81 vilayetimizden gelen Esnaf Birlik Başkanları, Bakkallar-Bayiler Oda Başkanları ve milletvekilleri katıldı.