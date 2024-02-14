Bakan Ersoy: Turizmi krizlere karşı bağışık hale getireceğiz

Didim Ticaret Odası'nda kentteki turizm temsilcileriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ege'nin mevcudun iki katı kadar yabancı turisti çekebilecek potansiyelinin olduğunu, bunu doğru planlamalarla devreye almak üzere Ege Turizm Merkezleri projelerini geliştirdiklerini söyleyen Ersoy, hukuki süreçlerin projeleri yavaşlattığını, 4-5 yıllık duraksamalar, etkilenmeler olabildiğini aktardı.

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın 2019'dan sonra 200 ülkede tanıtım yaptığını, dünyada en yoğun, en etkili tanıtım yapan ülke olduklarını anlatan Ersoy, son 4 yıldaki farklılaşmanın da bundan kaynaklandığını kaydetti.

Ülkenin bulunduğu jeopolitik ortamın krizlere açık bir özellikte olduğunu belirten Ersoy, "O zaman ne yapacağız? Bu gerçekliği biliyorsak sektörümüzü krizlere karşı bağışık hale getireceğiz. Turizmde bunu nasıl yapacağız? Ürün ve misafir çeşitliliği yapacağız. İşte Turizm Geliştirme Ajansıyla tanıtım yaparak yolcu çeşitliliğini sağlıyoruz. Arkeoloji, gastronomi gibi diğer ürünleri de işin içine katarak ürün çeşitliliği yapıyoruz." diye konuştu.

Turist sayısı arttıkça şehirlerdeki alt yapı yatırımlarının da öneminin artırdığına dikkat çeken Ersoy, "Yol desteklerinin belediyeler tarafından sağlanması lazım. Ama her şeyden önce bir plan dahilinde yani turizm master planı dahilinde bu yatırımların planlanması gerekiyor. Çünkü sınırlı kaynakla sınırsız talebi yerine getirmemiz gerekiyor. Bu turizm master planları 30 yıllık, 50 yıllık oluyor." ifadelerini kullandı.

Doğru projelerle turizm yatırımları için kaynak oluşturulabildiğini anlatan Ersoy, ören yeri girişlerinden elde edilen gelirin yüzde 100'e yakın arttığını aktardı.