Bakan Işıkhan duyurdu: İŞKUR 4 ayda 437 bini aşkın kişiye iş imkanı sundu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) 2025 yılının ilk dört ayında 437 bin 291 kişinin istihdamına aracılık ettiğini açıkladı.
Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR aracılığıyla hayata geçirilen uygulamaların istihdam üzerindeki olumlu etkilerinin sürdüğünü ifade etti.
Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:
"Ocak-nisan aylarında toplam 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1 milyonun üzerinde bireysel görüşme ve 255 bin 891 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 743 bin 951 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Çalışma hayatında yaşanan değişimleri değerlendirerek, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun programlarımızı ve politikalarımızı gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz."
İŞKUR aracılığıyla hayata geçirdiğimiz uygulamaların olumlu etkisini istihdamda görmeye devam ediyoruz.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 8, 2025
👩🏻💼👨💼Ocak-Nisan aylarında toplam 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık ettik.
✅1 milyonun üzerinde bireysel görüşme ve 255 bin 891 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik.
🔎743… pic.twitter.com/5yKM22hlbC