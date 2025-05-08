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"Adile" filminde Münir Özkul'u canlandıracak oyuncu belli oldu

Yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği, Türk sinemasının önemli isimlerinden Adile Naşit’in hayatını anlatan 'Adile' filminde, efsane oyuncu Münir Özkul’u canlandıracak isim belli oldu.

Haber Merkezi
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"Adile" filminde Münir Özkul'u canlandıracak oyuncu belli oldu
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Türk sinemasının unutulmaz ismi Adile Naşit’in hayatını konu alan film, yönetmen Çağan Irmak’ın imzasıyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Adile Naşit’i başarılı oyuncu Meltem Kaptan’ın canlandıracağı filmde, Naşit’in hayatındaki önemli isimlerden biri olan Münir Özkul’u canlandıracak oyuncu da belli oldu. Efsane oyuncu Münir Özkul’ü, deneyimli oyuncu Levent Can üstlenecek.

“Münir Özkul olma yolculuğum başladı”

Levent Can, Münir Özkul rolüyle ilgili düşüncelerini paylaşarak, "Bu kadar büyük bir ustayı canlandırmak fikri açıkçası bana başta çok korkutucu gelmişti. Ancak senaryoyu okuyunca ve hikâyeyi çok sevince Münir Özkul olma yolculuğum başladı. Şimdi bu deneyim bana büyük bir heyecan veriyor" dedi.

"Münir Özkul’un kızı Güner Özkul bana babasıyla ilgili birçok anısını anlattı"

Levent Can, Münir Özkul’un kızı Güner Özkul ile bir araya geldiğini ve onun sayesinde efsane oyuncu hakkında pek çok detay öğrendiğini belirtti. Can, "Güner hanımla birkaç kez buluştuk ve bana babasıyla ilgili birçok anısını anlattı.

Münir Usta’nın nasıl yürüdüğünden, ne yediğinden, hangi parfümü kullandığından bahsetti. En sonunda bana, babasının 'İbiş' karakterini oynarken taktığı fesi emanet etti. 'Bunu film boyunca babamın desteği olarak gör' dedi. Bu beni çok duygulandırdı. O günden sonra her provaya ve sete o fesle gidiyorum" şeklinde konuştu.

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