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TMSF, Bellona'nın satışını gerçekleştirdi: Bayiler patron oldu!

TMSF, 6 Nisan tarihli ihale ile Türkiye'nin önde gelen mobilya üreticilerinden Bellona'nın tüm hisselerini satışa çıkarmıştı. 7 milyar TL muhammen bedelle düzenlenen ihalede şirket, Bellona bayilerinin ortaklaşa kurdukları Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 8 milyar 100 milyon TL'ye satıldı.

Haber Merkezi
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TMSF, Bellona'nın satışını gerçekleştirdi: Bayiler patron oldu!
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), geçtiğimiz ay yayınladığı duyuru ile Bellona Mobilya'nın tamamının 7 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarılacağını duyurmuştu. 

6 Nisan'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilen ihale ile dev şirketin yeni sahipleri belli oldu. 

Bayiler kendilerinin patronu oldu

2016 yılında TMSF yönetimine geçen Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Bellona bayilerinin ortaklaşa kurdukları Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 8 milyar 100 milyon TL’ye satın alındı. 

TMSF, ihalenin ardından yaptığı duyuruda, "Uygun teklif sunan yatırımcıların Rekabet Kurumu’ndan izin alınması süreci başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

İstikbal Mobilya'nın da satılması bekleniyor

Öte yandan TMSF'nin elinde bulundurduğu bir başka mobilya devi olan İstikbal Mobilya'nın da önümüzdeki aylarda satışa çıkarılması bekleniyor. Geçmişte Boydak Holding'in bünyesinde olan Bellona ve İstikbal, Boydak Holding'in FETÖ bağlantısı nedeniyle TMSF'ye devredilmişti.

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