Ortadoğu’nun en büyük gıda fuarı Gaziantep’te kapılarını açtı

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Orta Doğu’nun en büyük ve en kapsamlı gıda fuarı olma özelliği taşıyan ‘MFF Orta Doğu Gıda Fuarı’nın açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez ve protokol üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde; Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Nobel Expo Fuarcılık iş birliğinde, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Gaziantep Ticaret Borsası’nın (GTB) destekleriyle düzenlenen "MFF Orta Doğu Gıda Fuarı” kapılarını açtı.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalara önemli fırsatlar sunan MFF Orta Doğu Gıda Fuarı, Gaziantep’in gıda ve gıda teknolojilerindeki stratejik konumunu pekiştirerek, şehrin ekonomik dinamizmine de önemli katkılar sağlayacak. Fuar aynı zamanda yeni pazarların kapısını aralayacak ve Gaziantep’in uluslararası fuarcılıktaki konumunu güçlendirecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, açılış töreninde yaptığı konuşmasında, dünyada gıda alanında büyük bir değişim yaşandığını, artan nüfus, iklim krizleri, tedarik zincirindeki kırılmalar ve dijital dönüşümün, gıdanın yalnızca bir ihtiyaç değil, aynı zamanda stratejik bir güç olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Gıdanın artık sadece üretmekle değil, sürdürülebilir, izlenebilir ve güvenilir şekilde üretmekle anlam kazandığını ifade eden Dönmez, “Türkiye bu noktada çok güçlü bir konuma sahip. Verimli topraklarımız, dört mevsim üretim kabiliyetimiz, gelişmiş gıda işleme sanayimiz ve dinamik girişimcilerimizle bölgesel bir üretim ve ihracat üssü olma potansiyelimiz oldukça yüksek. Özellikle Gaziantep gibi şehirlerimiz bu potansiyeli pratiğe döken örnekler arasında başı çekiyor. Gaziantep Gıda Fuarı bu açıdan sadece bir sergi alanı değil; aynı zamanda iş birliklerinin filizlendiği, yeni pazarlara açılan kapıların aralandığı, bilgi ve vizyonun paylaşıldığı çok önemli bir platformdur. Burada atılacak her adım, kurulacak her bağlantı, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve ihracat hedeflerine katkı sağlayacaktır. Bu fuarın sadece Gaziantep’e değil, tüm Türkiye’ye değer katacağına olan inancım tamdır. Fuara katkı sunan herkese teşekkür ediyor, fuarın tüm katılımcılar için verimli iş birliklerine vesile olmasını diliyorum” dedi.

Vali Çeber: Gaziantep Türkiye'nin üretim üssü

Gaziantep’te her yıl farklı sektörlerde düzenlenen fuarlara gıda fuarının da eklenmesini hem şehrimiz hem de sektör için çok kıymetli bir girişim olarak gördüklerini ifade eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, “Fuarlarımızı her yıl üzerine koyarak yapacağız. Gaziantep’te bunu başarabilecek potansiyel var. Bu bölge Gaziantep merkezli olmak üzere en fazla 15-20 yıl sonra Türkiye’nin yeni Marmara Bölgesi olacak. Şehrimizdeki üretim gücü, sanayi, ihracat ve yürütülen projeler de bunun bir göstergesidir. Ayrıca Gaziantep ülkemiz genelinde ihracatta ilk 6 il arasında ama coğrafi konuma ve hemen yanı başımızdaki sosyoekonomik gelişmelere bakıldığında Gaziantep ilk 6’da değil, bana göre Türkiye’de bir numaradır. Bu nedenle Gazi şehrimize çok daha farklı bir gözle bakılması gerekiyor. Fuarımızın şehrimize, ülkemize ve firmalarımıza hayırlı olmasını diliyor, emek verip katkı sunan kurumlarımıza ve herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GSO Başkanı Ünverdi: Gıda konusu stratejik öneme sahip

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi açılış töreni konuşmasında, gıda konusunun bugün en kritik ve stratejik sektör haline geldiğini söyledi.

Gaziantep’in, tarıma dayalı sanayide, üretim, ihracat ve sağladığı istihdamla İstanbul’dan sonra Türkiye’de 2’nci sırada yer aldığını belirten Ünverdi, “Gaziantep’ten geçtiğimiz yıl yapılan 10 milyar dolarlık ihracat içerisinde tarımsal sanayi ve hububat ürünleri sektörü yüzde 35,3 ile ilk sırada yer almıştır. Biz bu potansiyeli dostlarımızla ‘kazan kazan’ anlayışıyla yerel ve global ölçekte hep birlikte yukarıya taşımak, sektördeki yenilikleri paylaşmak ve ticari bağlarımızı geliştirmek hedefiyle bugün bu fuarı düzenliyoruz. Tarihi İpekyolu’ndaki misyonunu devam ettiren şehrimizde, Kalkınma Yolu Projesi ile eş zamanlı olarak planladığımız fuarımızla gıda sektörümüz için yeni bir sayfa açılacağına yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ünverdi, “Şehrimiz adına ilk defa bu fuarımızı; B2B olarak, ikili iş görüşmeleri şeklinde gerçekleştiriyoruz” dedi ve ekledi: “Firmalarımızı beklentilerine uygun olarak birbirleriyle buluşturuyoruz. Gaziantep’te 2000’li yılların başında fuarlar şehri Gaziantep hedefiyle çıktığımız yolda, bugün her ay bir fuar hedefiyle Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok değerli yol göstericilikleri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gıda fuarımızın da uluslararası anlamda da ses getireceğinden ve sektöre yön veren fuarlardan birisi olacağından eminiz. Fuarımızın şehrimiz, ülkemiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını diliyor, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Çetin Ali Dönmez ile bakanlık yetkililerine, yurt içi ve yurt dışı protokol üyelerine, tüm konuklarımıza, Nobel Expo Fuarcılık'a ve iş birliği yaptığımız kurumlarımıza teşekkür ediyorum.”