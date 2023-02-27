Bakan Nebati, Şanlıurfa'da iş dünyası ile buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da iş dünyası ile bir araya geldi.

Konuşmasında deprem felaketinin yaralarını sarmaya yönelik adımlar hakkında bilgiler veren Nebati'nin konuşmasından satır başları:

*Konteyner kentler dışında barınacak olanlara aylık 3 ila 5 bin lira kira yardımı sağlıyoruz.

*Bölgedeki vergi dairelerine olan borçlar 24 aya kadar faizsiz şekilde taksitlendirebilecek.

*Yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınmaktadır.

*Yaklaşık 150.000 esnaf ve sanatkarların Halk Bankası'nca kullandırılan Hazine faiz destekli kredi ödemeleri 6 aylığına faizsiz şekilde ertelendi.

*Deprem bölgesi işletme giderleri destek paketi ve deprem bölgesi yatırım destek paketi ile işletmelerimize ek destekler sunuyoruz.

* Deprem bölgesinde 3,4 milyar TL’lik destek çiftçilerin hesabına yatırılmıştır.