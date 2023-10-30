Bakan Özhaseki: Bugüne kadar 2,2 milyon konutu dönüştürdük

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

2020'de İzmir'de meydana gelen depremin daha dün gibi hafızalarda olduğunu belirten Özhaseki, “Bir daha aynı acıları yaşamamak için kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Ülkemizi deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı hazırlıklı hale getirmekte kararlıyız. Ülkemiz genelinde sağlıksız ve riskli yapı stokunu hiç vakit kaybetmeden dönüştüreceğiz. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 2 milyon 200 bin konutu dönüştürdük. Şu anda sahada 400 bin konutumuzun dönüşümüne hızla devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda gece gündüz demeden çalışarak sağlam, güvenli, Sıfır Atık uyumlu, iklim dostu konutlarımızı üretmeye devam edeceğiz." dedi.