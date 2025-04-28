Bakan Şimşek Avrupa’da yoğun bir ekonomi trafiğine hazırlanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ilk durağı mayıs ayının ikinci haftasında Brüksel olacak. CNBC-e’den Berfu Güven'in edindiği bilgilere göre, Bakan Şimşek burada Avrupa Birliği ve Batı Ortakları Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısı’na katılacak. Bu temasların ardından Londra’ya geçmesi planlanan Şimşek, önemli buluşmalarda Türkiye ekonomisinin görünümünü anlatacak.

Şimşek yatırımcılara hitap edecek

Şimşek’in Londra’da BNP Paribas tarafından 12-13 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek “Türkiye 2025: Büyümede Yeni bir dönem” yatırımcı konferansına katılması bekleniyor. Şimşek’in uluslararası yatırımcılara hitap etmesi beklenirken toplantıda Türk bankacılık ve reel sektör temsilcileri de yer alacak.

Londra’da İş Forumu ve EBRD 2025 Yıllık Toplantısı'na katılacak

Bakan Şimşek ayrıca, 13-15 Mayıs tarihleri arasında Londra’da düzenlenecek Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) 2025 Yıllık Toplantısı ve İş Forumu’na da katılacak. Bu toplantılar da “Ufukları Genişletmek, Güçleri Kalıcı Kılmak” temasıyla gerçekleştirilecek.

Uluslararası temasların önemi artıyor

Mehmet Şimşek ocak ayında yine Londra’da, nisan ayında ise Brüksel’de yatırımcı temasları gerçekleştirmişti. Şimşek geçen hafta da IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında ABD’de de yoğun bir diplomasi trafiği yürütmüştü.

Bakan Şimşek’in hız kesmeden mayıs ayında devam edeceği bu temaslar, Türkiye ekonomisinde atılan son politika adımlarının ardından kritik bir dönemde geliyor. Mart ayında yaşanan siyasi gelişmelerin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın nisan ayında politika faizini artırması, içeride ve dışarıda yatırımcılar tarafından olumlu bir adım olarak görülmüştü. Ancak siyasi belirsizliklerin gölgesinde, rezervlerdeki baskı sürerken CDS’ler yükseliş eğiliminde. Şimşek’in güven tazeleme amacıyla sürdürdüğü uluslararası temasların önemi daha da artmış durumda.

Yabancı sermaye akışının güçlendirilmesi hedefleniyor

Şimşek’in Brüksel ve Londra’da gerçekleştireceği görüşmeler, hem AB ile ekonomik ilişkiler hem de Türkiye’ye yabancı sermaye akışının güçlendirilmesi açısından dikkatle izlenecek.