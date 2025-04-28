Putin ikinci kez geçici ateşkes ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8-10 Mayıs tarihleri arasında ikinci kez geçici ateşkes ilan etti.

Putin, Paskalya'da ateşkes ilan etmişti

Rusya, Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etmişti. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre bu kapsamda Rus tarafının 19 Nisan saat 18:00'den 21 Nisan saat 00:00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracağı bildirilmişti.

Zelenskiy, Rusya'nın Paskalya Bayramı için ilan ettiği geçici ateşkesi ihlal ettiğini belirtmişti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Putin'in 19 Nisan saat 18:00'den 21 Nisan saat 00:00'a kadar tüm askeri operasyonları durdurma kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'den 19 Nisan saat 18:00'den 20 Nisan saat 00:00'a kadar cephedeki gelişmeler hakkında bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, Rus saldırılarının sürdüğünü belirtmişti.

Rus ordusunun, Rusya'nın Kursk ve Ukrayna'nın Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde topçu ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğine işaret eden Zelenskiy, Ukrayna ordusunun bu saldırılara karşılık verdiğini kaydetmişti.

Zelenskiy, Rus ordusunun bu süreçte 19 kez saldırı girişiminde bulunarak 387 kez ateş açtığını ve 290 kez İHA kullandığını ifade etmişti.

"Paskalya sabahı itibarıyla Rus ordusunun bir ateşkes imajı yaratmaya çalıştığını, ancak bazı yerlerde Ukrayna'ya kayıp verdirmek için ilerleme girişimlerinden vazgeçmediğini" vurgulayan Zelenskiy, "Rusya'nın ateşkes şartlarına tam olarak uyması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.