İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintisi: Metrolar boşaltıldı

İspanya'nın elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, bugün İspanya ve Portekiz'in büyük bir bölümünde kaynağı belirsiz elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu.

İki ülkenin de elektrik kesintisinden etkilenmesinin ardından elektrik akışını yeniden sağlamak için enerji şirketleri seferber oldu.

Elektrik kesintileri büyükşehirlerde metroların boşaltılmasına ve trafik sıkışıklığı yaşanmasına neden oldu. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sokaklarda araç kuyrukları oluştu.

Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda ektrik kesintisi nedeniyle maçlara ara verildi, kortlar boş kaldı. Barselona’da hastaneler faaliyetlerini sürdürebilmek için jeneratörlere yöneliyor

Siber saldırı ihtimalleri araştırılıyor

Hükümet, çeşitli bakanlıklardan gelen çeşitli teknik ekiplerle tedarik eksikliğini araştırıyor.

Ulusal Siber Güvenlik Enstitüsü (INCIBE) de kesintinin bir siber saldırı olma ihtimaline karşı araştırma yapıyor. Henüz bir sonuca varamadılar.

Sosyal medya kullanıcıları yaşadıklarını kayda alarak paylaştı.