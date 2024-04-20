  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı ile görüştü
Takip Et

Bakan Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı ile görüştü

Bakan Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı Gopinath ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı ile görüştü
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopihath ile görüştü.

Görüşme hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gopinath Bakan Şimşek'i etiketleyerek, "Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye ve dünyanın görünümü üzerine mükemmel sohbet." ifadelerini kullandı.

 

CHP'li Salıcı'dan 'dolaylı vergi' eleştirisi: Harcama değil, gelir üzerinden alınmalıCHP'li Salıcı'dan 'dolaylı vergi' eleştirisi: Harcama değil, gelir üzerinden alınmalıGündem
AB'den gelen posta ve kargoya vergi zammıAB'den gelen posta ve kargoya vergi zammıEkonomi
IMF: Türkiye'yle herhangi bir IMF programına ilişkin görüşme yapmıyoruzIMF: Türkiye'yle herhangi bir IMF programına ilişkin görüşme yapmıyoruzEkonomi

 

 

 