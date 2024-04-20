Bakan Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı ile görüştü
Bakan Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı Gopinath ile bir araya geldi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopihath ile görüştü.
Görüşme hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gopinath Bakan Şimşek'i etiketleyerek, "Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye ve dünyanın görünümü üzerine mükemmel sohbet." ifadelerini kullandı.
Excellent discussion with Turkiye’s Minister of Finance @memetsimsek on the outlook for Turkiye and for the world. pic.twitter.com/xJoNNbBmUz— Gita Gopinath (@GitaGopinath) April 19, 2024