Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. ""TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı" şeklinde belirten Şimşek, rezervlerdeki olumlu seyrin devam edeceğini vurguladı.

Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:

"TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı.



Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor.

Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek."