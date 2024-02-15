Bakan Yumaklı: Gıda ihracatımızı 35-40 milyar dolara çıkarma gayreti içindeyiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Amasya’da düzenlenen güneş enerji paneli dağıtım töreninde Türkiye’nin gıda ürünleri ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin verimli topraklarını bundan sonraki nesiller için hazır hale getirmenin yollarını aradıklarını söyleyen Yumaklı, devamında şunları kaydetti: "Bütün amacımız ülkemizin insanının gıda ihtiyacını herhangi bir eksikliğe mahal vermeden tamamlamak. Bunun yanı sıra çok daha fazla, çok daha kaliteli, katma değerli üreterek 2023 yılında 31 milyar dolara ulaşan gıda ürünleri ihracatımızı 35-40 milyar liraya çıkarmanın gayreti içerisindeyiz. Bu projeyle beraber hep söylediğimiz gibi her alanda üretimin artmasıyla alakalı üretimin sürdürülebilir olması, verimli olması, üretmiş olduğumuz ürünün kaliteli olması, o sektöre yatırım yapılması ve mutlaka kayıt altına alınmasıyla ilgili hususların gerçekleşmesini istiyoruz.”

Bakan Yumaklı, ayrıca 42 üreticiye güneş panelini teslim edeceklerini ve yüzde 75'inin hibe olacağını bildirdi.