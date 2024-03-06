Bakanlıktan su sayaçları kararı: Liste bildirim yükümlülüğü ertelendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kullanımdaki su sayaçlarının kullanıcılar tarafından liste halinde Sanayi ve Teknoloji il müdürlüklerine her yılın ocak ayının başından şubatın son gününe kadar iletilmesine ilişkin yükümlülük 1 Temmuz 2025'e kadar uygulanmayacak.

Düzenleme, sayaçları dağıtım ağında kullanan su idaresi, organize sanayi bölgesi/endüstri bölgesi veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile bu dağıtım ağı dışında ticari amaçla kullanılan sayaçların sahiplerini kapsıyor.