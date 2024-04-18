Başkentray’da rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'nın önemli şehir içi ulaşım araçlarından Başkentray'ın bayram tatili dönemindeki kullanım istatistiklerini açıkladı.

Başkentray'ın 12 Nisan 2018'de açıldığını ve bugüne kadar 89 milyon 200 bin yolcu taşıdığını aktaran Uraloğlu, metro standardında ulaşım yapacak şekilde hizmet veren Başkentray'ı günde 60 bin kişinin kullandığını bildirdi.

Başkentray'ın Ramazan Bayramı tatili boyunca 498 bin 523 yolcuya hizmet verdiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Görüyoruz ki Ankaralı vatandaşlarımız, Başkentray'a olan ilgisini bayram tatili süresinde de artırarak devam ettirdi. Başkentray yolcu sayısı tatilde yaklaşık yarım milyona yakın kişiye ulaştı. Başkentray en son 10 Kasım 2022'de 88 bin 964 günlük yolcu sayısına ulaştı. 15 Nisan'da ise 93 bin 954 yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdı." dedi.

Başkentray'ın Ankara'nın doğu ve batı yakasını metro standardında raylı sistemle birbirine bağladığını bildiren Uraloğlu, sistemin, Kayaş ile Sincan arasındaki 36 kilometrelik mesafeyi 49 dakikada kat etiğini, 24 istasyonda hizmet verdiğini ve 06.00-23.00 saatlerinde 138 sefer yaptığını kaydetti.