Bayraktar’dan İran ile elektrik ticaretine ilişkin açıklama: Birkaç ay içinde başlayacak

Tahran’da temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki ülke arasında enerji alanında yapılan işbirliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan olarak İran'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini belirten Bayraktar, “Türkiye, aslında tüm komşularıyla, ama dost ve kardeş ülke İran'la da elektrik iletim şebekesini birbirine bağlayan ve bu kapasiteyi arttıran çok önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Bu iletim şebekesi üzerinden Türkiye'den İran'a veya İran'dan Türkiye'ye ihtiyaç duyular saatlerde elektrik ihraç edilmesi noktasında görüşmeler sürüyor. İnşallah en kısa sürede önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu çalışmalarımızın neticesinde bu elektrik ticareti iki ülke arasında başlayacak." dedi.

Yenilenebilir potansiyeli

Görüşmede, yenilenebilir enerji konusunun gündeme geldiğini anlatan Bayraktar, “Türkiye'de bugün rüzgar ve güneşte ulaştığımız toplam 25 bin megavatlık kapasite ile oluşturduğumuz bu müktesebatı ve tecrübeyi şirketlerimiz vasıtasıyla İran'ın yenilenebilir potansiyelini hayata geçirme noktasında çalışmalarımızı sürdürme kararı aldık.” şeklinde konuştu.

Bayraktar ayrıca, enerji borsası ile ilgili EPİAŞ'ın tecrübelerini İran'da oluşturulması planlanan enerji borsasına aktarabilme konusunda işbirliğinin de gelecek dönemde artarak devam edeceğini kaydetti.