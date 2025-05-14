BBVA CEO’su Genç: Suriye yaptırımlarının kalkması Türk ekonomisi için fırsat

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma talimatı vereceğini belirterek, çarşamba günü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa ile bir araya geldi. Bu açıklama ve görüşme, ABD dış politikasında büyük bir değişiklik anlamına geldiği için yakından izlendi.

Suriye’de 10 yıldan fazla süredir devam eden iç savaşın ardından yeniden inşa sürecine girilirken, Türkiye’nin bu süreçte önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

BBVA CEO’su Onur Genç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ve İngiliz Stratejist Timothy Ash ile birlikte Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Londra’daki yıllık toplantısına katıldı.

Türkiye panelinde konuşan Genç, oturum arasında Reuters’a yaptığı açıklamada, “Suriye'de ciddi bir yeniden yapılanma ihtiyacı var. Bunu kim yapacak? Türk şirketleri. Bu nedenle Türkiye için olumlu olacak” dedi.

Genç, Garanti BBVA’nın daha önce Suriye'de faaliyet gösteren Türk şirketlerini finanse etmekte bazı zorluklar yaşadığını belirterek, yaptırımların kaldırılmasının bu süreci kolaylaştıracağını umduğunu söyledi.

“Yaptırımların kaldırılması, Türk şirketlerinin orada daha rahat faaliyet göstermesini ve Türk bankalarının onları finanse etmesini sağlayacak – bu da yardımcı olacaktır” diyen Genç, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin detayların henüz yayımlanmadığını hatırlatarak, etkilerini tam olarak değerlendirmek için bu detayları görmesi gerektiğini belirtti.

Genç, “Ancak tamamen kaldırılacak gibi görünüyor. Bu da bankacılık sistemi için olumlu olacaktır” dedi.