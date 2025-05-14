TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Dezenflasyon sürecinin maliyetsiz olacağını düşünmeyin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) yıllık toplantısında Londra’da katıldığı panelde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile panele katılan TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, “Önümüzdeki dönem için çok umutluyuz” derken, “Sıkı para politikası devam edecek” dedi.

Akçay’ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde oldu:

“Dezenflasyon sürecimiz ne kadar inandırıcı olursa, büyümeye etkisi o kadar az olacak. Dezenflasyon sürecinin maliyetsiz olacağını düşünmeyin; düşük olabilir, yüksek olabilir, tam olarak bilmiyoruz.

Geçişkenlik mekanizmasını yeniden hayata geçirmek için çok uğraştık. Rezervlerimizi yeniden yavaş ve emin bir şekilde kazanıyoruz.

Ekonomik aktörler sert daralmadan ne kadar çok korkarsa, fiyat belirleyicilerinin fiyatlama davranışında o kadar büyük değişiklikler olur ve korktukları senaryo olan sert daralma gerçekleşme olasılığı da o kadar azalır. Dolayısıyla ilk kez, kelimenin gerçek anlamıyla gerçek bir dezenflasyon ile karşı karşıya olduğumuza inanıyorum.

Enflasyonun çekirdek dinamiği aşağı geldi. Önceki çeyreklerin büyüme performansına baktığımızda ekonomi iniş yapmadı.

Önümüzdeki dönem için çok umutluyuz.

Sıkı para politikası devam edecek. Biraz daha uzun sıkı kalmak zorunda kalacağız.”