SAMSİAD’ın gündemi, ekonomi ve yatırım

Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği, aylık buluşmalarını iş dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştiriyor. Bu ayda Yatırım Burada’nın ev sahipliğinde SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, Samsun İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu ve kentin önde gelen iş insanlarını bir araya getiren organizasyonda Türkiye ve dünya ekonomisine dair güncel veriler ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerçekleşen toplantıda konuşan Doç. Dr. Kemal Çağatay Selvi, dünya ekonomisindeki son gelişmeleri ele aldığı sunumunda, “Para bir kağıttır, basılabilir. Diğer yatırım araçları üretilebilir; fakat arazi üretilemez. Nüfusun artmasıyla emlak ihtiyacı artmaktadır” diyerek, gayrimenkul yatırımının önemine dikkat çekti.

Etkinliğin ev sahibi Yatırım Burada CEO’su Ümit Us ise yurt içi ve yurt dışındaki yatırım fırsatlarını ve sektörel gelişmeleri içeren kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sektöre nasıl başladığını, yatırım sürecinde dikkat edilmesi gereken kritik noktaları ve başarı hikayesini SAMSİAD üyeleri ile paylaşan Us, konuşmasında şirketlerin “Varlık Yönetimi” yaklaşımını benimsemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “Yatırım için doğru zaman mı?” ve “Yurt dışı yatırım için Gürcistan güvenli bir tercih mi?” gibi sorulara istatistiklerle yanıt verdi.

SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir ise yaptığı konuşmada birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Samsun’un ekonomik gelişimi için bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını belirten Eldemir, birlikte yapılacak kolektif yatırımların daha düşük maliyetle daha yüksek verim sağlayacağını ifade etti.