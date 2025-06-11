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Bakan Bayraktar: Nadir toprak elementleri Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi, Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Bakan Bayraktar: Nadir toprak elementleri Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir Beylikova’da keşfedilen dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi ile ilgili açıklama yaptı.  

Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda, şunları kaydetti:

"Geleceğin ham maddesiyle, enerjide bağımsızlık, teknolojide atılım, ekonomide yeni bir çağ başlayacak. Savunmadan uzay sanayisine, yenilenebilir enerjiden elektrikli araçlara, nükleerden ileri teknoloji sistemlerine… Eskişehir'in bereketli topraklarında artık teknoloji yetişiyor. Dünyada tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervi, Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak. Türkiye için tarih yazmaya devam ediyoruz."

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