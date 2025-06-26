Türk parasını koruma yasası yürürlükte: Döviz ve kıymetli maden ticaretine sıkı denetim geliyor

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile birlikte birçok mali düzenlemede kapsamlı değişiklikler öngören yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif; kambiyo ve kıymetli maden işlemleri, yatırım teşvikleri, ÖTV ve KDV uygulamaları ile AR-GE personeline yönelik vergi muafiyetleri gibi birçok alanda önemli düzenlemeler içeriyor.

Birçok konuda Cumhurbaşkanı’na geniş yetkiler verildi

Teklifte öne çıkan düzenlemelerden biri, döviz ile kıymetli maden ve taşların alım-satımı ile ithalat ve ihracatına ilişkin tüm işlemlerin düzenlenmesi konusunda Cumhurbaşkanı’na kapsamlı yetkiler tanınması oldu. Bu tür işlemlerin izinsiz gerçekleştirilmesi halinde, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na girmese bile, rayiç bedelin yarısı ile iki katı arasında idari para cezası kesilebilecek.

Ayrıca yetkisiz şekilde faaliyet gösteren kişi ve işletmelere 50 bin TL ile 250 bin TL arasında para cezası uygulanacak. İhlalin tekrarı durumunda cezalar artırılabilecek, ilgili faaliyetler geçici ya da kalıcı olarak durdurulabilecek.

Bazı faaliyetler için Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan izin alma zorunluluğu getiriliyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üyeliği, kıymetli maden rafinajı ve ticari döviz alım satımı gibi faaliyetler için Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan izin alma zorunluluğu getiriliyor. Bu faaliyetlere ilişkin verilecek izinlerde uygulanacak ücret tarifeleri belirlendi; Cumhurbaşkanı bu tarifeleri yarıya indirme veya iki katına çıkarma yetkisine sahip olacak. Aile içi pay devirleri ve mahkeme kararıyla yapılan devirler ise ücret istisnası kapsamında tutulacak.

Mesai ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan gösterge rakamı 160’tan 300’e çıkarılıyor

Teklifle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı’nın taşra teşkilatında fiilen sahada çalışan personele ödenecek fazla mesai ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan gösterge rakamı 160’tan 300’e çıkarılıyor. Ayrıca fazla çalışma limiti artırılarak, bu düzenlemeden yararlanabilecek personel sayısının oranı yüzde 20’den yüzde 40’a yükseltiliyor.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda da önemli değişiklikler

Teklif, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda da önemli değişiklikler içeriyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı vakıfların taşınmaz satışları ile Milli Savunma, İçişleri ve MİT gibi kurumların güvenlik amaçlı araç alımları KDV’den muaf tutulacak.

Özel Tüketim Vergisi’nde yapılan değişiklikle, ithal edilen akaryakıt ve doğalgazda hesaplanan ÖTV, artık KDV matrahına dahil edilecek. Ayrıca motor hacmi ve elektrik desteğine göre belirlenen hibrit ve fosil yakıtlı araçlara yönelik ÖTV oranları yeniden düzenlenirken, yerli üretim koşuluyla bazı taşıt alımlarına muafiyet tanınacak. Serbest Bölgeler Kanunu’nda yapılan değişiklikle, bölgede üretim yapan mükelleflerin, ürünlerini diğer serbest bölgelere satışından elde ettikleri kazançlar da kurumlar vergisinden istisna tutulacak. Bu hüküm, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak.

İndirimli vergi uygulaması 10 yıl boyunca ve yüzde 60 oranında sınırlandırılacak

Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yatırım teşvik sisteminde de önemli değişikliklere gidiliyor. Teşvik kapsamında indirimli vergi uygulaması en fazla 10 yıl boyunca ve yüzde 60 oranında sınırlandırılacak. Cumhurbaşkanı, yatırımın yapıldığı bölge, sektör ve teknoloji düzeyine göre katkı oranlarını belirlemeye ve sınırlamaya yetkili olacak.

AR-GE, tasarım ve destek personeline yönelik gelir vergisi istisnası

AR-GE, tasarım ve destek personeline yönelik gelir vergisi istisnası, brüt asgari ücretin 40 katına kadar olan ücretler için geçerli olacak. Eğitim düzeyine göre yüzde 80 ila yüzde 95 arasında değişen oranlarda vergi muafiyeti uygulanacak. Aynı istisna damga vergisi açısından da geçerli olacak. Araştırma altyapılarında çalışan personel için de benzer düzenlemeler getiriliyor.

Teklife üç yeni madde daha eklendi

Komisyondaki görüşmeler sırasında kabul edilen önergelerle teklife üç yeni madde daha eklendi. Milli güvenlik kurumlarının araç alımları KDV’den istisna tutuldu; Türkiye Uzay Ajansı’nın faaliyetleri için Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na ödeme yapılabilmesinin önü açıldı; LPG piyasasında dağıtıcıların toptan satış sınırlamaları ihlaline yönelik yaptırımlar güçlendirildi.