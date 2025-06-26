Bakan Uraloğlu duyurdu: Çocuklara sosyal medya yasağı için yasal düzenleme hazırlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya kullanımına yönelik hazırlanan yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı. Habertürk canlı yayınında konuşan Uraloğlu, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya tamamen erişiminin engellenmesini, 13-16 yaş arasındaki çocukların ise yalnızca ebeveyn onayıyla platformlara giriş yapabilmesini öngördüklerini söyledi. Düzenlemenin, önümüzdeki yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanıyor.

Hazırlanan düzenleme yasaklayıcı değil, çocukları ve gençleri korumaya yönelik

Türkiye’de sosyal medya kullanımının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Bu alanda oldukça meraklıyız, dünya sıralamasında nüfusa oranla önemli bir yerimiz var” dedi. Hazırlanan düzenlemenin yasaklayıcı değil, çocukları ve gençleri korumaya yönelik bir perspektifle geliştirildiğini belirten Uraloğlu, “Yasakçı bir zihniyet değiliz, düzenleme ve koruma refleksiyle hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Platform temsilcileri: Ülke ne karar alırsa, uyarız

Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformlarının temsilcileriyle görüşmelerin sürdüğünü belirterek, şirketlerin Türkiye’nin alacağı kararları uygulamaya hazır olduklarını ilettiklerini söyledi. “Uygulanamayacak bir talepte bulunmanın anlamı yok. Platform temsilcileri ‘ülke ne karar alırsa, uyarız’ diyorlar” şeklinde konuştu.

Bazı düzenlemeler değerlendiriliyor

Gündemdeki diğer bir başlık ise kamu personelinin mesai saatleri içerisinde sosyal medya kullanımı. Uraloğlu, bu konuda da bazı düzenlemelerin değerlendirildiğini belirtti. Gençlere yönelik filtreleme gibi önlemlerin birçok ülkede uygulandığını hatırlatan Uraloğlu, Türkiye’nin de benzer bir yönelime girmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Yasal hazırlıkların sürdüğünü belirten Uraloğlu, söz konusu düzenlemenin bu yasama dönemine yetişmeyeceğini ancak önümüzdeki yasama yılında Meclis’in takdirine sunulacağını açıkladı.