  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Dixstone Netherlands'in Diyarbakır'daki petrol arama ruhsatı iptal edildi
Takip Et

Dixstone Netherlands'in Diyarbakır'daki petrol arama ruhsatı iptal edildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır'da bulunan petrol arama ruhsat sahasında geçmişte Dixstone Netherlands N.V. (eski unvanıyla N.V. Turkse Perenco Şti.) adına kaydedilen bazı hakların iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dixstone Netherlands'in Diyarbakır'daki petrol arama ruhsatı iptal edildi
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Diyarbakır ilindeki AR/TPO/K/L45-d pafta numaralı petrol arama ruhsatı kapsamında, N.V. Turkse Perenco Şti. üzerinde bulunan bazı haklar iptal edildi.

TPAO'nun 26 Mayıs 2025 tarihli başvurusuyla başlayan süreç sonucunda alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"N.V. Turkse Perenco operatörlüğünde yapılacak her türlü petrol faaliyeti masrafının yüzde 50'sinin TPAO tarafında karşılanması mukabilinde, mezkür ruhsatın söz konusu bölümünde yüzde 50 tam ve bölünmez hissenin talebi üzerine, N.V. Turkse Perenco tarafından devir alma hakkı, yapılacak bilumum ortak petrol ameliyatı için gereken döviz ve Türk Lirası cinsinden yapılacak harcamaların N.V. Turkse Perenco tarafından karşılanması ve bunun yüzde 50'sinin ABD doları olarak TPAO'dan alma hakkı ve TPAO'ya hisse devri alma hakkının kullanılmasına kadar, üretilecek ham petrolün yüzde 50'sinin mülkiyet hakkı, hususlarının terkin edilmesi ve petrol siciline tescili için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bentlerine istinaden yapmış oldukları müracaatları incelenmiş ve 13 Haziran 2025 tarihli, 2025280273 sayılı Genel Müdür Oluru ile uygun görülmüştür."

Akaryakıta dev indirim tabloya yansıdı: İşte 26 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta dev indirim tabloya yansıdı: İşte 26 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
TPAO'dan Libya'da sismik araştırma yapma kararıTPAO'dan Libya'da sismik araştırma yapma kararıŞirket Haberleri
Türkiye’nin enerji hamlesinde ilk: Ertuğrul Gazi’den 4 yılda dev gazlaştırma performansıTürkiye’nin enerji hamlesinde ilk: Ertuğrul Gazi’den 4 yılda dev gazlaştırma performansıEkonomi
Ekonomi
Bakan Uraloğlu duyurdu: Çocuklara sosyal medya yasağı için yasal düzenleme hazırlığı
Bakan Uraloğlu duyurdu: Çocuklara sosyal medya yasağı için yasal düzenleme hazırlığı
Türk parasını koruma yasası yürürlükte: Döviz ve kıymetli maden ticaretine sıkı denetim geliyor
Türk parasını koruma yasası yürürlükte: Döviz ve kıymetli maden ticaretine sıkı denetim geliyor
Türkiye, Avrupa’da yoksulluk riski en yüksek ülke oldu
Türkiye, Avrupa’da yoksulluk riski en yüksek ülke oldu
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
SPK'dan 2 şirketin sermaye artırımına onay
SPK'dan 2 şirketin sermaye artırımına onay
Talep eriyor, çelik fırınları zorlanıyor
Talep eriyor, çelik fırınları zorlanıyor
TPAO ve Petrogas'ın Kırklareli'ndeki petrol işletme ruhsatı süresi 12 yıl uzatıldı

Petrol Haberleri

TPAO ve Petrogas'ın Kırklareli'ndeki petrol işletme ruhsatı süresi 12 yıl uzatıldı
SALİM GÜRAN KİMDİR? Kayıp Narin olayında gözler üzerinde: Salim Güran kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Diyarbakır Haberleri

SALİM GÜRAN KİMDİR? Kayıp Narin olayında gözler üzerinde: Salim Güran kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Bu konularda ilginizi çekebilir
petrol diyarbakır