SALİM GÜRAN KİMDİR? Kayıp Narin olayında gözler üzerinde: Salim Güran kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Salim Güran kimdir? Salim Güran kaç yaşında, ne iş yapıyor? soruları araştırılıyor. Günler önce Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Narin’in gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Tavşantepe Mahallesi’nin tamamı sorgulanırken bölgeden kaçan 150 araç da arandı. Ayrıca yetkililer 11 dönümlük alanda arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Son olarak ise amca Salim Güran gözaltına alındı. Vatandaşlar ise gözaltına alınan amca Güran’ın kim olduğunu araştırıyor.

SALİM GÜRAN KİMDİR?

Diyarbakır Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran kayıp Narin'in amcasıdır. Narin ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında Güran gözaltına alındı.

Diyarbakır’da 11 gündür kaybolan Narin Güran olayına ilişkin gözaltına alınan amcanın aracından alınan örnek ile Narin’in kıyafetlerindeki DNA örneği uyuştu.

turkgun.com’da yer alan bilgiye göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aile ve mahallelerin ifadelerine başvurulmuştu.

Arama çalışmaları 11 gündür devam ederken, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G. gözaltına alındı.

Yapılan inceleme sonucu S.G.'nin aracındaki DNA örneği ile küçük kızın kıyafetlerindeki DNA örneği eşleştiği belirlendi.

SALİM GÜRAN KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

Salim Güran’ın kaç yaşında olduğu bilinmiyor. Salim Güran aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi Muhtarı’dır. Konuya ilişkin haberler yayın yasağında olduğu için detaylar kamuoyu ile paylaşılmıyor.

Tavşantepe'de kuran kursuna gittiği gün kaybolan küçük kızı ailesi kendi imkanlarıyla aramış ancak bulamamıştı.

Köylülerin yardımıyla yapılan arama sonuç bulamayınca Narin'in babası Arif Güran akşam 20:00 sıralarında jandarma karakola giderek kızı için kayıp ihbarında bulundu. Küçük kızı arama çalışmaları halen devam ediyor.

Arama çalışmalarının sürdüğü Narin olayında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin'in kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma da devam ediyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında 8 yaşındaki Narin'in amcası Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı.