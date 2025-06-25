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Türkiye’nin enerji hamlesinde ilk: Ertuğrul Gazi’den 4 yılda dev gazlaştırma performansı

Türkiye’nin ilk yüzer LNG gemisi Ertuğrul Gazi, 2021’den bu yana 8,5 milyar metreküp gazlaştırma yaptı.

Haber Merkezi
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Türkiye’nin enerji hamlesinde ilk: Ertuğrul Gazi’den 4 yılda dev gazlaştırma performansı
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Ertuğrul Gazi FSRU, 4 yılda 8,5 milyar metreküp gazlaştırma başarısıyla Türkiye’nin enerji hamlesini güçlendirdi.

4 yılda dev gazlaştırma performansı

Türkiye'nin Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Ertuğrul Gazi gemisi, 2021'den bu yana 8,5 milyar metreküp gazlaştırma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının X hesabından yapılan infografikli paylaşımda, 4 yıldır hizmet veren Ertuğrul Gazi FSRU'ya ilişkin bilgi verildi.

"İstanbul'un 2, Ankara'nın 4, İzmir'in 11 yıllık konut doğal gaz tüketimine eşit"

BOTAŞ Dörtyol Terminali'nde bulunan Ertuğrul FSRU ile ilgili paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"2021'den bu yana kesintisiz olarak işletmede olan gemimiz bugüne kadar 8,5 milyar metreküp gazlaştırma yaparak tek başına büyük bir başarıya imza attı. Milli FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi 4 yaşında. 4 yılda 8,5 milyar metreküp doğal gaz ulusal boru hatlarına enjekte edildi. Bu rakam İstanbul'un 2, Ankara'nın 4, İzmir'in 11 yıllık konut doğal gaz tüketimine eşit. 3 futbol sahası uzunluğunda, Galata Kulesi yüksekliğinde. Tamamen Türk personelle 1460 gündür kesintisiz hizmette."

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