Bakan Şimşek: PKK’nın kendini feshetmesi kredi notu açısından olumlu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Londra’daki yıllık toplantısında konuştu.

Türkiye panelinde konuşma yapan Bakan Şimşek, son günlerde yaşanan siyasi gelişmelere yönelik, “PKK’nın kendini feshetmesi kredi notu açısından olumlu. Programımızın orta vadeli birincil hedefi fiyat istikrarını sağlamak. Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz” dedi.

Şimşek, mali tarafta konsolidasyonun devam edeceğini, yüzde 2'lik bir bütçe açığı öngördüklerini belirtirken, “Programın geneli hala iyi bir sürece işaret ediyor. Ekonomi programı rayında ilerliyor, finansal koşullar daha sıkı ve dezenflasyonist” dedi.

Enflasyon yolunda gidiyor

Şimşek, "PKK’nın silah bırakması, siyasi istikrarın sağlanmasına ve Türkiye’nin büyüme ve reformlara odaklanmasının önünü açacaktır derken, sözlerine şu ifadelerle sürdürdü:

“Şu an enflasyonun yolunda gittiğini düşünüyoruz. Programımızın orta vadeli birincil hedefi fiyat istikrarını sağlamak.

PKK lideri terör örgütüne dağılma, çözülme, silahsızlanma çağrısında bulundu. PKK'nın bir kongresi vardı ve olumlu bir yanıt verdiler, dağılmayı ve silahsızlanmayı kabul ettiler. Bu çok olumlu bir gelişme. Artık enerjimiz ve kaynaklarımızı terörle mücadeleye harcamayacağız.

Enerjimiz ve paramızı Türkiye’nin demografik yapısının son derece elverişli olduğu ülkemizin doğu ve güneydoğusunu yenden inşa etmeye harcayacağız, burası Türkiye’nin büyümesinin yeni motoru olacak.

Tüm bölgeyi ayağa kaldıracağız

PKK’nın silah bırakması, siyasi istikrarın sağlanmasına ve Türkiye’nin büyüme ile reformlara odaklanmasının önünü açacaktır. Ayrıca, Suriye, Irak dahil olmak üzere tüm bölgeyi ayağa kaldırmamıza yardımcı olacaktır.

Barış istikrarından herkes faydalanacaktır, çünkü refaha giden tek yol budur. Ayrıca Türkiye’nin demokratik yolculuğuna ve ülkemizin algısını iyileştirmeye yardımcı olacaktır.

Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz. Mali tarafta konsolidasyon devam edecek, yüzde 2'lik bir bütçe açığı öngörüyoruz, altına da gelebilir. Ekonomik program planlandığı gibi ilerliyor.”