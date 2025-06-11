Benzinden sonra motorine de zam geliyor: İşte güncel fiyatlar
Cuma günü itibarıyla benzine yapılacak 1 TL’lik zam sonrası, motorin fiyatlarında da artış yaşanacağı bildirildi. Akaryakıt sektörü kaynakları, cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine yeni bir zam yapılması bekleniyor.
Brent petrolün uluslararası piyasalarda yeniden 67,72 dolar seviyesine yükselmesi, sonrası yurt içi akaryakıt fiyatların zam beklentisi oluştu.
Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 1 TL'lik artışa gidileceği duyurulurken, motorin fiyatlarında da yapılacak zammın detayları belli oldu.
Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre, cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatında 1 liralık artış yaşanacak.
Güncel fiyatlar
İller bazında güncel akaryakıt satış fiyatları ise şu şekilde:
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 46,92 TL/litre
Motorin: 46,23 TL/litre
LPG: 25,09 TL/litre
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 46,77 TL/litre
Motorin: 46,11 TL/litre
LPG: 24,49 TL/litre
Ankara
Benzin: 47,61 TL/litre
Motorin: 47,10 TL/litre
LPG: 24,99 TL/litre
İzmir
Benzin: 47,94 TL/litre
Motorin: 47,43 TL/litre
LPG: 24,94 TL/litre