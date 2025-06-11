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Benzinden sonra motorine de zam geliyor: İşte güncel fiyatlar

Cuma günü itibarıyla benzine yapılacak 1 TL’lik zam sonrası, motorin fiyatlarında da artış yaşanacağı bildirildi. Akaryakıt sektörü kaynakları, cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine yeni bir zam yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Benzinden sonra motorine de zam geliyor: İşte güncel fiyatlar
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Brent petrolün uluslararası piyasalarda yeniden 67,72 dolar seviyesine yükselmesi, sonrası yurt içi akaryakıt fiyatların zam beklentisi oluştu.

Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 1 TL'lik artışa gidileceği duyurulurken, motorin fiyatlarında da yapılacak zammın detayları belli oldu.

Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre, cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatında 1 liralık artış yaşanacak.

Güncel fiyatlar

İller bazında güncel akaryakıt satış fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 46,92 TL/litre
Motorin: 46,23 TL/litre
LPG: 25,09 TL/litre

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 46,77 TL/litre
Motorin: 46,11 TL/litre
LPG: 24,49 TL/litre

Ankara

Benzin: 47,61 TL/litre
Motorin: 47,10 TL/litre
LPG: 24,99 TL/litre

İzmir

Benzin: 47,94 TL/litre
Motorin: 47,43 TL/litre
LPG: 24,94 TL/litre

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