  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Malatya'dan 132 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi
Takip Et

Malatya'dan 132 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısı ihracatından yılın ilk 5 ayında 132 milyon dolar gelir sağlandığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Malatya'dan 132 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi
Takip Et

Özcan, Malatya Ticaret Borsası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yaşanan zirai don sonrası ihracat çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Mayısta toplamda 3 bin 697 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi

Üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını aktaran Özcan, şöyle konuştu:

"Mayıs ayı içerisinde toplamda 3 bin 697 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Normalde mayıs ayı rutin ihracatımız geçmiş dönemlere baktığımız zaman 6 bin tonun üzerinde oluyordu. Bu yavaşlamanın sebebi 12 Nisan'daki problem. Bununla beraber de 21 milyon 871 bin dolar gelir elde ettik. Özellikle nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirdiğimiz ihracatın büyük bölümü geçmişte ithalatçı firmalarla yapmış olduğumuz satış kontratlarından gelen satışladır. Yeni fiyatlara gerçekleştirdiğimiz oranlar bunun içerisinde yüzde 20'lik dilimi oluşturuyor. Yüzde 80'lik dilimi ise 12 Nisan'dan önce ithalatçı firmalarla yapmış olduğumuz anlaşmalardır."

Sektör temsilcileri gelecek yıldan umutlu

Gelecek sezonki üretim için umutlu olduklarını anlatan Özcan, devletin de vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Özcan, "2026'da gerçekleştireceğimiz üretimle beraber yine kayısının her zamanki gibi hem ülke ekonomisine hem de bölge ekonomisine sağlayacağı büyük destekleri şimdiden umutlu bekliyoruz. İlk 5 ayda 27 bin 104 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. 132 milyon dolar da gelir elde etmiş olduk. Avrupa, fiyatların makas değiştirmesine rağmen en önemli alıcımız. Malatya kayısısında kalmayı tercih ediyorlar." dedi.

Ons altın yükselişe geçti! Dikkatler küresel belirsizlikler ve Fed’in faiz kararındaOns altın yükselişe geçti! Dikkatler küresel belirsizlikler ve Fed’in faiz kararındaEkonomi

 

Ekonomi
Benzinden sonra motorine de zam geliyor: İşte güncel fiyatlar
Benzinden sonra motorine de zam geliyor: İşte güncel fiyatlar
5 yıllık tazminatla ev alınıyordu şimdi böyle bir şey mümkün mü?
TAZMİNATLA EV ALMAK MÜMKÜN MÜ?
Bakan Bayraktar: Nadir toprak elementleri Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak
Bakan Bayraktar: Nadir toprak elementleri Türkiye'yi dünyanın merkez ülkeleri arasına taşıyacak
SAMSİAD’ın gündemi, ekonomi ve yatırım
SAMSİAD’ın gündemi, ekonomi ve yatırım
TVF: Kamu şirketlerinde satış ve bileşmeler tamamlandı
TVF: Kamu şirketlerinde satış ve bileşmeler tamamlandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan inşaat ve geçici istihdam çıktı
İNŞAAT VE İSTİHDAM!