BDDK açıkladı: Zamanaşımına uğrayan hesaplarda önemli değişiklik

Bankacılık ve Denetleme Kurumu (BDDK) resmi internet sitesinde, Mevduat ve Katılım Fonu özelinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Buna göre zamanaşımı miktarı 250 liradan 1.000 TL'ye çıkartıldı.

BDDK'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurul, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve 2018'den beri "250 lira" olarak uygulanan tutarın "1.000 lira" olarak güncellenmesine karar verdi.

Kredi sınırları

BDDK'nın ikinci açıklaması ise Kalkınma ve Yatırım Bankalarında Mevduat Sayılmayacak Fonlara İlişkin Yönetmelik Taslağı ile Bu Bankaların Tabi Olacağı Kredi Sınırları'na ilişkin oldu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun (Kanun) 60'ıncı maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasına yönelik hususları düzenleyen 2015/1 sayılı Genelgenin, 2020 yılında yapılan Kanun değişikliği çerçevesinde gözden geçirilmesi suretiyle, kalkınma ve yatırım bankalarının kredi müşterileri, ortakları ve ortaklıklarından sağlayabilecekleri fonlardan mevduat sayılmayacaklara ilişkin hususların düzenlenmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik olarak “Kalkınma ve Yatırım Bankalarında Mevduat Sayılmayacak Fonlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı” (Yönetmelik Taslağı) hazırlanmıştır.

Ayrıca, kredi kullandırımları bakımından kalkınma ve yatırım bankalarında ana sermaye ve kaldıraç oranına dayalı bir düzenleme çerçevesi oluşturulmasına yönelik “Kalkınma ve Yatırım Bankalarında Kredi Sınırlarına İlişkin Tebliğ Taslağı” hazırlanmıştır. Söz konusu Tebliğ Taslağı ile kalkınma ve yatırım bankalarınca bir gerçek ya da tüzel kişiye veya risk gruplarına kullandırılabilecek kredilere ilişkin sınırların hesaplanmasına, raporlanmasına ve sınır aşımlarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi öngörülmektedir."