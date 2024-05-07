Benzin ve motorine bu gece yarısı indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

Benzin ve motorine indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim yapılması bekleniyor.

İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.35 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43.98 TL'den satılıyor.