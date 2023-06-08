Benzin ve motorinin fiyatı ne kadar?
Döviz kurlarında yaşanan artışla beraber benzin ve motorin fiyatlarında zam bekleniyor. Akaryakıt litre fiyatlarında zam var mı? 8 Haziran 2023 benzin ve mazot fiyatları ne kadar? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç lira oldu?
Döviz kurlarında yaşanan artışın ardından 9 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 70 kuruş, motorinde 1 lira 37 kuruş zam bekleniyor.
İstanbul'da akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı 20,74 TL,
Benzinin litre fiyatı 21,29 TL.
Akaryakıt ürünlerinden otogazda da 67 kuruş zam bekleniyor, zamlı fiyat otogazda da 9 Haziran Cuma gününden geçerli olacak.
İstanbul'da otogaz litre fiyatı 10,46 liradan satılıyor.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde edilir.