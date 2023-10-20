Benzine bu gece zam geliyor

Motorin zammından sonra benzin fiyatlarına da bu gece zam bekleniyor.

21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 48 kuruşluk zam yapılacak. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 39,62 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 33,64 satılıyor. Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 35,21 TL’ye, Ankara’da 35,86 TL’ye, İzmir’de 35,97 TL’ye yükselecek.