Benzine büyük zam geldi... Pompa satış fiyatlarına yansıdı (20 Aralık güncel akaryakıt fiyatları)
Petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle benzine 1 lira 49 kuruşluk zam geldi. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansırken benzinin litresi ortalama 35,50 TL’ye yaklaştı. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. Petrol fiyatları, son günlerde Kızıldeniz'de artan gerilim nedeniyle yükselince akaryakıtta da zam olarak yansıdı.
20 Aralık 2023 itibarıyla benzine 1 lira 49 kuruşluk zam geldi. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. Motorin grubunda fiyat değişikliği gerçekleşmedi.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 34,45 TL
Motorin fiyatı: 35,43 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 34,5 TL
Motorin fiyatı: 35,49 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 35.17 TL
Motorin fiyatı: 36,15 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 35.36 TL
Motorin fiyatı: 36,31 TL