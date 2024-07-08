Bir hisseye kredili işlem yasağı getirildi
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Loras Holding olmak üzere bir hissenin paylarına 8 Ağustos tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.
Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında bir hissenin paylarına 8 Ağustos tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.
Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında LRSHO.E payları 09/07/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/08/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.