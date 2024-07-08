TVF, Turkcell'deki hisselerini satabilir: Son karar Erdoğan'da

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF), Turkcell İletişim'deki TCELL.IS yüzde 26.2'lik hisselerini satmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Bloomberg'in konuya yakın kişilere dayandırdığı habere göre, TVF Yönetim Kurulu Turkcell'in hisselerini satma konusundaki resmi kararı vermek üzere.

Kaynaklardan birinin verdiği bilgiye göre, her ne kadar potansiyel müşterilerle satış için resmi olmayan görüşmeler yapılmış olsa da, TVF'nin Yönetim Kurulu'ndaki bazı kişiler Turkcell'in stratejik bir varlık olduğunu belirterek bu satışa karşı çıkıyorlar.

Son karar Erdoğan'da

Satışa dair nihai kararı, TVF yönetim kurulu başkanlığı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor.